Coronavirus in Liguria: il presidente Toti scrive ai sindaci per individuare strutture sul territorio

“Quello a cui stiamo lavorando è l’individuazione di strutture in Liguria dove effettuare le quarantene con un certo numero di stanze attrezzate”.

Lo ha detto il Presidente della Regione, Giovanni Toti, che ha confermato di aver chiamato i primi cittadini sul territorio. “Per questo – prosegue è previsto domattina un incontro presso la Prefettura di Genova per cercare di trovare soluzioni idonee con la collaborazione dei sindaci”.

Il presidente Toti ha anche confermato che lunedì prossimo la Regione Liguria presenterà un pacchetto di misure economiche di sostegno delle famiglie e delle imprese. A questo si aggiungerà la richiesta al governo di misure speciali per sostenere i settori più colpiti: “A cominciare dal settore turistico-alberghiero – ha terminato Toti . per cui verrà richiesta la sospensione dei pagamenti e poi il settore del commercio, delle fiere e degli spettacoli per cui si chiederà liquidità e ammortizzatori sociali”.

Il presidente Toti e l’Assessore al turismo Berrino hanno scritto alle associazioni di categorie per chiedere la collaborazione delle strutture alberghiere e poter mappare i nuclei turistici a maggior rischio: “Naturalmente – ha detto Toti – nessuno pretende che gli albergatori si trasformino in ufficiali di polizia giudiziaria, ma una certa collaborazione puà essere utile anche per la ricostruzione di eventuali link epidemiologici”.