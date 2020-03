Caso di Coronavirus a Diano Marina: trasferiti tutti gli ospiti dell'Hotel Paradiso (Foto e Video)

Stanno per tornare a casa gli ospiti dell'Hotel Paradiso di Diano Marina. 48 persone che sono rimaste confinate nella struttura dopo che una coppia, in vacanza con loro è risultata positiva al Coronavirus. Si tratta di una 76enne ed un 81enne di Brembate.



Con l'arrivo del pullman è iniziata l'operazione di trasbordo degli ospiti dell'albergo. Un'attività coordinata dall'ASL 1 con il coinvolgimento in loco della Polizia Municipale dianese. L'azienda sanitaria ha proceduto a far indossare i kit di sicurezza a tutte le persone salite a bordo del pullman (compreso l'autista, ndr).

Dalla scorsa notte i vacanzieri sono rimasti confinati nell'albergo insieme alla famiglia proprietaria della struttura e ad alcuni membri del personale. Nel corso della giornata, gli ospiti dell'Hotel Paradiso hanno ricevuto un pasto per pranzo, donato dalla Casa di Riposo Ardoino Morelli e consegnato dal vicesindaco Cristiano Za Garibaldi e dal comandante della Polizia Municipale Franco Mistretta.

Il trasferimento degli ospiti

Le interviste al vice sindaco Za Garibaldi e al comandante Mistretta

Una volta terminate le operazioni di trasbordo, inizierà il viaggio di ritorno a Brembate dove queste persone rimarranno sotto osservazione dell'ASL di Bergamo. Non ci sono novità, invece, sulle condizioni di salute della coppia risultata positiva al Covid-19 e attualmente sotto osservazione presso il reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di Sanremo.