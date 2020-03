Imperia: rinviato il corso di formazione per nuovi volontari programmato dalla Croce Bianca

La Croce Bianca di Imperia, alla luce delle disposizioni incluse nel decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri volto a mettere in atto misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, ha rinviato a data da destinarsi, il programmato corso di formazione per nuovi volontari.

“Con rammarico – evidenzia la pubblica assistenza - ma fiduciosi e propositivi nel mettere in atto tutto ciò che è in nostro potere per poter essere al fianco della popolazione imperiese sempre, e ancor di più oggi. L’augurio è di poterlo riprogrammare quanto prima anche perché, mai come ora, abbiamo la necessità di poter contare su forze fresche ed entusiaste”.