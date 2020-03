Dopo le anticipazioni di ieri ora arriva la conferma ufficiale: rinviato a data da destinarsi il Rally di Sanremo

Lo avevamo già anticipato ieri ma ora, in ottemperanza al Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri, dall'Automobil Club Ponente Ligure, arriva la conferma ufficiale che, il 35° Sanremo Rally Storico, è rinviato a data da destinarsi, come pure la contemporanea 34a Coppa dei Fiori di regolarità, e il 22° Rally delle Palme.

“Come disposto ieri sera dal Consiglio dei Ministri e soprattutto per la salvaguardia della salute di tutti i soggetti che hanno a che fare con la gara Automobil Club Ponente Ligure ha deciso di rinviare a data da destinarsi il 35° Sanremo Rally Storico e la 34esima edizione della Coppa dei Fiori di regolarità. Stiamo lavorando con la Federazione e le istituzioni locali per trovare una nuova collocazione all’evento, affinché possa svolgersi con tutta la serenità necessaria, mantenendo intatto il suo prestigio” ha dichiarato il presidente di ACI Ponente Ligure, architetto Sergio Maiga.