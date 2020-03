La guida per trovare il fornello elettrico che fa di più per voi!

Un fornello elettrico rappresenta uno strumento fondamentale se sei un appassionato di campeggio oppure di picnic. Generalmente, il fornello elettrico è un oggetto facile da trasportare e utilizzabile in qualsiasi situazione, anche in quelle più disparate. Scegliere un fornello elettrico non è semplice: sono numerose le caratteristiche che questo strumento deve avere per rivelarsi davvero utile ai tuoi scopi.

Leggi la nostra guida su come scegliere un fornello elettrico per conoscere quali sono le diverse tipologie, quali sono le pentole adeguate e come utilizzarlo in sicurezza.

Come scegliere un fornello elettrico

Affinché tu possa scegliere un fornello elettrico di qualità, gli elementi da tenere in considerazione sono i seguenti: numero di piastre, materiali, potenza e sicurezza.

Partendo dalla prima caratteristica, iniziamo con il dire che i fornelli elettrici che puoi trovare sul mercato hanno un numero di piastre variabili tra uno e due. Prima di acquistare un fornello elettrico devi domandarti qual è la vera esigenza che andrai a soddisfare. Se devi sfamare più di due persone oppure cuocere anche altri condimenti, forse la tua scelta potrebbe orientarsi verso un fornello elettrico dotato di due piastre.

Il secondo aspetto riguarda i materiali. Generalmente, i fornelli elettrici sono realizzati con la ghisa che garantisce un’ottima resistenza e più di qualche anno di utilizzo.

Il terzo fattore da valutare prima di acquistare un fornello elettrico è la potenza. Anche in questo caso è importante capire quale deve essere la destinazione di questo strumento. Ad esempio, la potenza varietà se il fornello sarà utilizzato per riscaldare qualche piatto già preparato o per realizzarne uno ex novo.

Per la prima opzione potrebbe bastarti un’alternativa da 650/800 W di potenza e un’unica piastra. Nel secondo caso, potresti optare per un fornello elettrico che presenta una potenza pari a 2000/2500 W e due piastre per poter ridurre drasticamente i tempi di preparazione e cottura dei tuoi piatti.

Un ulteriore consiglio? Scegli un fornello che consente di ottenere un efficiente risultato con entrambe le potenze.

In ultima analisi, per scegliere un fornello elettrico dovrai prestazione attenzione alla sicurezza. Gli oggetti elettrici potrebbero essere succubi di malfunzionamenti con conseguenti esplosioni di fiamme pericolose. La scelta di un fornello elettrico dovrebbe vertere su un oggetto che sia previsto di un coperchio per evitare che le mani di bambini curiosi possano incontrare un calore elevato e scottarsi. Altri aspetti da considerare nella scelta di un fornello elettrico sono la base e la distanza tra le piastre: la prima evita che il fornello possa cadere rovinosamente a terra; la seconda, invece, consente di utilizzare due pentole evitando spiacevoli situazioni ingombranti.

Vari tipi di fornelli elettrici

Anche nel caso dei fornelli elettrici esistono varie tipologie che possono essere acquistate in base alle tue esigenze e budget. Per iniziare, puoi scegliere il classico fornello elettrico con le piastre che come anticipato possono variare da una o due. È uno strumento molto versatile, facile da trasportare che può essere utilizzato in molte occasioni.

L’altra tipologia di fornello elettrico è quello a induzione, una soluzione con un design decisamente più moderno. Uno dei vantaggi di questa alternativa è che il calore viene trasmesso esclusivamente quando una pentola è situata sulla piastra. Qualora per sbaglio dovessi appoggiare la tua mano, noterai con grande stupore (e conforto!) che la tua pelle non sentirà alcun tipo di calore e non si brucerà. Il fornello elettrico a induzione è inoltre semplice da pulire dopo il suo utilizzo.

Come utilizzare un fornello elettrico

Usare un fornello elettrico è veramente semplice, avrai solamente bisogno di una presa elettrica e il gioco sarà fatto. Dopo aver acquistato un fornello elettrico sarà necessario collegare l’alimentazione alla presa più vicina facendo attenzione che il cavo non tiri e che sia situato in un posto che non intralci le persone. Successivamente, dovrai girare la manopola e scegliere il livello di temperatura in base alle tue esigenze.

Poni, quindi, la padella sulla piastra e attendi finché la tua pietanza non sarà pronta. Una volta terminato il suo utilizzo, abbassa al minimo la temperatura, spegni l’apparecchio e stacca l’alimentazione dalla presa. Prima di procedere ad un’accurata pulizia del prodotto, attendi che si raffreddi completamente.

Uno dei vantaggi dei fornelli elettrici è che potrai utilizzare qualsiasi tipologia di pentola senza doverne comprare un set apposito per questa tipologia di strumento.