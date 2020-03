Ventimiglia: 38enne libico con diversi precedenti fermato mentre tentava di espatriare in Francia

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia hanno arrestato ieri in Val Roya un 38enne libico, che era ricercato su tutto il territorio nazionale per un‘ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma.

E’ accusato di estorsione, con l’aggravante della violenza fisica sulla vittima, reato di cui si era reso responsabile nel gennaio scorso nella capitale. Numerosi i precedenti di polizia a suo carico per resistenza a pubblico ufficiale, spaccio di droga e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In più aveva anche dato false identità, nel tentativo di espatriare in Francia ed evitare la cattura e il carcere.

Gli agenti del Commissariato lo hanno denunciato per false dichiarazioni sull’identità personale e portato in carcere ad Imperia.