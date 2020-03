Emergenza Coronavirus: il Comune di Taggia elimina il controllo all'ingresso nel municipio ed opta per l'uso del gel disinfettante

Il Comune di Taggia ha comprato 96 confezioni di gel antibatterico per il personale degli uffici. La spesa di 386 euro è stata effettuata in via straordinaria per seguire le misure preventive per la salute pubblica previste dal Ministero della Salute. Le confezioni di disinfettante per la pulizia delle mani sono state distribuite a tutti gli uffici comunali, al fine di predisporre azioni cautelative e preventive per limitare i possibili contagi da coronavirus.



Fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, l'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio si è posta in prima linea sul fronte dell'applicazione di misure preventive straordinarie. Il primo cittadino ha firmato alcune ordinanze a completamento dei provvedimenti adottati da Regione Liguria e fino a qualche giorno fa in Comune era attivo un solo ingresso, rispetto ai due esistenti, possibile solo previo riconoscimento da parte di un agente della Polizia Locale. Il controllo doveva servire a localizzare persone eventualmente provenienti da zone rosse.



Ufficialmente la misura straordinaria che regolamentava l'accesso alla casa comunale è stata revocata nelle scorse ore, in quanto venute meno le condizioni emergenziali ravvisate attraverso i provvedimenti assunti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Liguria. In Comune non si esclude di tornare ad applicare nuovamente il controllo all'ingresso nel caso le condizioni possano peggiorare e si manifestino anche in provincia di Imperia situazioni potenzialmente critiche.