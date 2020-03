Diano Marina: 81enne di origine bergamasca ospite di un albergo positivo al Coronavirus, era in comitiva con altri 48 (Foto e Video)

Una ospite di un albergo positivo al Coronavirus nella nostra provincia. E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Diano Marina, all’hotel Paradiso, da dove una donna di 81 anni di Brembate, della provincia di Bergamo, è stata trasferita nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Sanremo per essere curata.

All’interno della struttura sono presenti 48 ospiti, tutti arrivati dalla provincia lombarda due settimane fa e che ora sono ovviamente confinati all’interno. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine ed ora verrà predisposto il trasferimento degli ospiti nella loro zona di residenza mentre il personale dell’albergo dovrà rimanere all’interno in quarantena.

Al momento le autorità competenti confermano che si tratta di un solo caso, quello relativo all'uomo mentre il risultato al tampone, da parte della moglie, deve ancora essere rilasciato. Dalle finestre dell'albergo, gli ospiti che sono stati confinati all'interno dall'ordinanza del Sindaco Chiappori confermano di stare bene.

Il loro trasferimento viene organizzato in queste ore sulla falsa riga del protocollo adottato ad Alassio, per gli alberghi 'Bel Sit' e 'Al Mare'. Alle 10.30 verrà probabilmente fatto un punto stampa, in comune a Diano Marina mentre il Sindaco ha emesso stanotte l'ordinanza di isolamento della struttura alberghiera.