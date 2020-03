Diano Marina: caso di Coronavirus, Za Garibaldi "Scattati regolarmente i protocolli, contiamo di trasferire oggi gli ospiti nelle loro residenze"

E’ il vice Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi a commentare per l’Amministrazione comunale il caso di Coronavirus che è stato scoperto questa notte ad un ospite bergamasco dell’hotel Paradiso, nella città degli aranci.

Za Garibaldi ha ricostruito la notte appena trascorsa: “Questa notte è scattato l’allarme per un sospetto Coronavirus e sono scattati tutti i protocolli rodati in Liguria. I due coniugi sono stati portati nel reparto di malattie infettive di Sanremo e, questa mattina, è stato riscontrato che l’uomo ha effettivamente il virus mentre la donna no. Attualmente sono 48 gli ospiti nell’albergo, tutti da Brembate a Bergamo oltre ai proprietari ed al personale. Ci stiamo attivando per emettere un’ordinanza che preveda come gli ospiti restino all’interno dell’albergo, predisponendo anche la consegna dei pasti nel corso della giornata. Ho parlato con l’Assessore regionale Giampedrone, per organizzare il trasferimento degli ospiti per una quarantena a casa loro. Noi ci preoccuperemo di attivare la quarantena i proprietari ed i dipendenti dell’albergo o chi è entrato in contatto con gli ospiti. Siamo rasserenati dal fatto che i 48 non si sono allontanati più di tanto da Diano Marina ed auspichiamo che la persona infettata sia l’unica. Sia sulla moglie che sul marito si attendono conferme con gli altri test”.

Sono stati già tracciati i movimenti della comitiva bergamasca che è nell’hotel? “E’ troppo presto per poter ricostruire gli spostamenti ma questi nuclei di persone anziane, vivono solitamente di passeggiate sul lungomare anche se sicuramente saranno stati nei bar o ristoranti della zona. Stiamo ricostruendo gli spostamenti ma cerchiamo di essere ottimisti e dico alla cittadinanza di restare serena perché la macchina si è attivata ed è collaudata per le ultime esperienze in Liguria. Ci sentiamo vicini alla Protezione Civile regionale che ci sta dando supporto e sono convinto che si sta lavorando al meglio”.

C’è la possibilità, come già anticipato questa mattina, che gli ospiti vengano spostati in giornata nelle loro residenze in Lombardia? “Contiamo di far trasferire gli ospiti entro stasera ed ho avuto conferma in merito dall’Assessore Giampedrone”