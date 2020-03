Coronavirus, positivi due anziani a Diano Marina parla il sindaco: "stop a psicosi, i governatori con le mascherine non aiutano"

"I danni che creiamo oggi, come certi governatori che si fanno vedere con la mascherina sulla faccia, li paghiamo domani". Così il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori commenta a Imperia News il caso dei turisti di Brembate ospiti dell'hotel Paradiso, risultati positivi al coronavirus. Il riferimento è al video messaggio pubblicato su Facebook dal governatore della Lombardia Attilio Fontana, che aveva indossato la mascherina per comunicare la positività al tampone di una sua collaboratrice.



"Questa è un'influenza che gira, - ha detto il primo cittadino - prima dicevano che gli abitanti di Bergamo erano sani adesso non lo sono più neanche loro. È una psicosi per un'influenza che ovviamente è virale, per cui non abbiamo vaccini e per tanto le persone più deboli devono essere attenzionate e bisogna usare le normali pratiche igienico sanitarie come non toccarsi gli occhi, lavarsi le mani. Norme che vanno rispettate indipendentemente dal coronavirus. Sono norme igieniche che fanno sempre bene ed evitano i contagi".



"L'anno scorso - continua Chiappori - l'influenza ha fatto 140 morti, a oggi non siamo ancora a quei numeri e la chiamiamo pandemia. Francesi e tedeschi ce l'hanno come noi e forse anche di più. Se noi andiamo avanti così creeremo una altra pandemia che è più pericolosa ovvero una pandemia economica.

Con la possibilità di viaggiare che c'è oggi per forza di cose l'epidemia viaggia più veloce tramite gli aerei e mezzi vari.

I danni che creiamo oggi, come certi governatori che si fanno vedere con la mascherina sulla faccia, li paghiamo domani. Anziché pubblicizzare i casi sul contagio dobbiamo diffondere i messaggi sulle buone pratiche igieniche. Sono norme che ci aiutano a superare i contagi".