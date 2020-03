Emergenza Coronavirus: aule virtuali per gli studenti del 'Vieusseux' di Imperia

Aule virtuali per svolgere lezioni in diretta streaming. È questa una delle iniziative portate avanti dal Liceo Scientifico 'G.P. Vieusseux' di Imperia, nel tentativo di mantenere un contatto tra studenti e docenti nonostante la prolungata sospensione delle attività didattiche, a causa dell'emergenza Coronavirus.



Il 'Vieusseux' si sta attrezzando per non rimanere indietro con il programma scolastico nonostante l'emergenza Coronavirus, che ha portato alla chiusura momentanea delle scuole.

In particolare, il dirigente ha invitato tutti i docenti ad utilizzare strumenti e materiali digitali (video-lezioni, slide, appunti, esercizi, test, ecc.) per portare avanti un dialogo didattico con le classi, ciascuno secondo le proprie esigenze disciplinari, le competenze informatiche, la preparazione degli allievi.

Anche in situazioni disagevoli come quella che stiamo vivendo, la scuola si conferma una comunità vivace e di crescita, anche professionale, che si avvantaggia della collaborazione attiva di tutte le sue componenti: docenti ed ATA , alunni e famiglie.

Per questo si raccomanda agli studenti di mantenere i contatti con i compagni, con la scuola, con i docenti, (anche attraverso l’uso di quell’efficace strumento di comunicazione che è il Registro Elettronico) e di informarsi circa l’attivazione delle attività didattiche proposte, per sfruttare adeguatamente le possibilità formative disponibili in questo difficile momento per la scuola e per il Paese.