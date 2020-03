Dolceacqua: dopo il Decreto del Presidente Conte annullata la riunione con gli operatori commerciali

Dopo il Decreto del Presidente del Consiglio di ieri è stata annullata la riunione, già convocata, tra l’Amministrazione comunale e le attività commerciali di Dolceacqua.

Era elevato il numero di adesioni, anche se molti si erano dichiarati impossibilitati a partecipare. Ma la riunione avrebbe messo a rischio il rispetto delle nuove norme in materia di affollamento e di distanza minima interpersonale.

“Ritenendo importante poter chiarire alcuni aspetti e dubbi interpretativi per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali per il decreto di ieri – conferma l’Amministrazione comunale – siamo a disposizione per un contatto diretto attraverso un indirizzo mail dedicato, al quale poter inviare i quesiti in merito. Questo ci consentirà anche di poter elaborare le risposte confrontandoci, se necessario, con la regione e le associazioni di categoria”.

L’indirizzo mail a cui rivolgersi, già operativo, è info@dolceacqua.it.