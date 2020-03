Diano Marina: il gattino 'Anca' coinvolto nella chiusura dell'hotel Paradiso, anche per lui porte chiuse (Foto)

Anche il gattino mascotte dell’hotel Paradiso di Diano Marina alle prese con l’allerta Coronavirus. E’ ovviamente un modo per stemperare un po’ la tensione, con le continue notizie che giungono nelle redazioni compresa quella di oggi che riguarda la nostra provincia.

‘Anca’, questo il suo nome, è un bel gatto a tre colori che, questa mattina, ha tentato di rientrare in albergo per trovare la sua ‘pappa’ quotidiana ma ha ovviamente trovato la porta chiusa. Ha atteso per qualche minuto e, non avendo ottenuto quanto si aspettava, ha deciso di sistemarsi nella sua cuccia, per ripararsi anche dalla pioggia.

‘Anca’ fortunatamente ha i suoi croccantini e può magiare regolarmente. Tra poco verranno invece consegnati i pasti che arriveranno dalla Protezione Civile, anche se ovviamente serviranno gli stessi protocolli di sicurezza utilizzati nei giorni scorsi ad Alassio.