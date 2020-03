Contenimento del contagio al Covid-19: il Sindaco di Sanremo ricorda le norme comportali e le abitudini da seguire

Per contrastare ulteriormente la propagazione del contagio da Covid-19, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ieri sera chiama tutta la popolazione ad una forte responsabilizzazione e ad uno sforzo collettivo nel mettere in atto misure comportamenti utili ad evitare la propagazione del contagio da Covid-19.

Nel decreto sono contenuti specifiche misure di contenimento e nuove norme comportamentali. Il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri ha sottolineato quelle più importanti:

- sono sospese fino al 15 marzo le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore;

- sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- sono sospesi gli eventi e le manifestazioni sportive in presenza di pubblico;

- lo sport di base e le attività motorie in palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione ovvero il rispetto di norme igieniche tra cui la distanza personale di almeno un metro e l’igienizzazione degli ambienti;

Viene fatta espressa raccomandazione:

- a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro, e di evitare nei saluti baci, abbracci e strette di mano;