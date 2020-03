Bordighera: controlli della Guardia Costiera sullo smaltimento delle acque alla foce del rio Sasso (Foto e Video)

Sono in corso controlli della Guardia Costiera di Sanremo e della Delegazione di Spiaggia di Bordighera, in relazione ai lavori commissionati dal Comune nelle zone vicine, sul sistema di smaltimento delle acque e del sistema fognario.

I controlli sono finalizzati a verificare, per quanto di competenza, il rispetto dei valori delle acque reflue, che necessariamente devono essere deviate per consentire i lavori. Ovviamente il rio non è di competenza della Guardia Costiera, ma poi finisce in mare e, quindi, i controlli vengono svolte.

A fine febbraio sono arrivate alla nostra redazione grosse lamentele dai residenti di Bordighera, per la situazione che si sta verificando sul rio Sasso, a ridosso dell’Aurelia. Secondo le segnalazioni, infatti, nell’ultimo mese si notano escrementi, carta igienica ed altro sul greto del corso d’acqua.

Alcuni dei residenti ci hanno segnalato come da settimane convivono con forti miasmi che arrivano dalla foce del rio Sasso e di aver già segnalato l’accaduto alla Polizia Municipale.

I lavori sono iniziati oltre un mese fa con la demolizione del manufatto ed ora si sta intervenendo alla stazione di sollevamento. L’Assessore Laganà aveva confermato al nostro giornale che, nei giorni scorsi non sono stati notati, insieme alla Capitaneria, problemi di sorta.