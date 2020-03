Emergenza coronavirus, la palpabile sofferenza di una mamma: "Tutto bloccato... non possiamo nemmeno protestare!"

“Sono madre, dipendente di una struttura privata ed ho una partita iva: rappresento le tre vittime indifese di questa situazione, che sta attraversando il nostro paese. Parlo da genitore, che non sa piu come organizzarsi con i suoi bambini di 5 e 8 anni, bambini che rappresentano la ricchezza più grande del nostro paese, da lavoratrice dipendente nel settore privato (lavoro in una scuola privata), settore che è in ginocchio, vicino ad un inevitabile collasso, parlo da lavoratrice autonoma (ho un'agenzia immobiliare a Sanremo), con spese che continuano ad andare avanti per tenere aperta la mia attività, in una città turistica, nonostante manchi uno dei beni fondamentali del commercio: i clienti.

Aiutateci!

Sono stanca di ricevere notizie su gruppi whatsapp, di leggere ansa, ecc... e iniziare a domandarmi: 'Dove lascio i bambini oggi? Me li porto in ufficio? Mia mamma lavora: mia mamma ha 65 anni, è stanca e non deve essere obbligata a tenere i miei figli. Faccio gli appuntamenti con loro? Avrò appuntamento oggi? Li porto con me: almeno non disturbo nessuno, tanto avrò poco da fare'.

Il lavoro è un diritto!

E se non si può lavorare, perché è in corso un'emergenza sanitaria, si devono garantire alle famiglie, alle aziende, ai negozi, agli artigiani, ai lavoratori tutti, aiuti e sostegno economico.

Nelle famiglie uno dei due genitori deve poter rimanere a casa o devono essere stanziate cifre per cui le famiglie possano pagare una baby sitter; l'imposizione fiscale di tutte le attività private va immediatamente azzerata: non sospesa, azzerata!

La tranquillità è un diritto!

E sono sicura che tanti tra noi, quelli del settore privato, delle industrie, delle aziende, dei negozi, delle piccole attività, gli artigiani, tutti quelli che hanno sempre fatto da traino all'economia del nostro paese, ora hanno paura.

Io ho paura! Aiutateci! Il lavoro è un diritto! La tranquillità è un diritto! Abbiamo paura!”.