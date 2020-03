Emergenza Coronavirus: da oggi chiuse le piscine di Arma di Taggia, Bordighera e Sanremo

La Sport Management ha deciso di chiudere da oggi tutti gli impianti che ha in gestione nella nostra provincia, oltre a quelli di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto.

Gli impianti saranno completamente chiusi al pubblico e alle società sportive in via cautelativa, visto il perdurare delle stringenti misure atte al contenimento e diffusione del contagio da Coronavirus. Per la nostra provincia saranno chiusi al pubblico: le piscine di Arma di Taggia, Bordighera e Sanremo.