Coronavirus: cali del 25% e assenza di clienti francesi. Le testimonianze a ‘2 ciapetti con Federico’

Gli effetti economici del Coronavirus sono già tangibili e stanno creando non pochi problemi anche alle imprese del ponente ligure. La conferma è giunta ieri sera tramite le testimonianze dirette di alcuni imprenditori che hanno partecipato alla nuova puntata di “2 ciapetti con Federico”. In studio Gianmaria Leto (Villa Nobel Sanremo – Prime Quality), Paolo Boeri (Olio Roi - Badalucco), Cristiano Sanna (Bar Crikkot – Sanremo) e Fabrizio Actis (Centro Benessere Hotel Parigi – Bordighera).

“Gli effetti si iniziano a sentire – ha confermato Paolo Boeri - I primi a risentirne sono ristoranti, bar e alberghi. Noi che facciamo servizi prenderemo gli effetti di rimbalzo e ci colpiranno tra un mese o due. L’economia si sta mettendo in ginocchio a causa di un’informazione spinta e catastrofica. L’ondata di paura che è stata creata non fa assolutamente bene all’Italia che già non era nel fiore della sua economia. Tutte le grandi fiere alimentari sono state spostate o annullate”.

“Bordighera piange come tutte le strutture ricettive della zona – ha analizzato Fabrizio Actis - Le disdette ormai sono all’ordine del giorno. La situazione è drammatica anche in previsione della Pasqua, con le prenotazioni attualmente ferme, si spera in una ripresa per salvare almeno la stagione estiva però è tutta un’incognita. Sento anche i colleghi della zona che testimoniano questa situazione, soprattutto quelli che lavorano con l’estero. Molti stranieri sono mancati perché sconsigliati dalle loro autorità a venire in Italia”.

“Con Villa Nobel puntavamo con il mese di Marzo a rilanciarci – è intervenuto Gianmaria Leto - invece abbiamo avuto un calo drastico soprattutto con le scolaresche che hanno annullato tante visite fino a Maggio. Stessa cosa per tanti meeting aziendali che sono stati rimandati a causa degli spostamenti che sono il vero problema. Domenica sono tornato da Milano, una ormai città deserta. La situazione nel capoluogo lombardo è drammatica, ci sono bar, ristoranti e hotel completamente chiusi. Per molti alberghi con 200 posti letto e 30 o 40 dipendenti non aveva senso rimanere aperti per 4 o 5 prenotazioni. Temo che sia un’ondata molto lunga”.

“Un calo si vede già – ha detto Cristiano Sanna - Quelli che mancano sono i francesi che non sono più venuti. Anche oggi (ieri n.d.a) c’è stato un calo forte considerando la giornata di mercato. La situazione è preoccupante non tanto per il concetto in sé, ma per il terrorismo mediatico che è stato fatto. La settimana scorsa abbiamo registrato un calo del 20-25% rispetto all’anno precedente. Io ho 7 dipendenti e non è semplice gestire il lavoro con questo calo. Intanto abbiamo già perso il Corso Fiorito che per me è sempre stata la giornata più forte dell’anno”.

La puntata è poi proseguita con la storia aziendale degli ospiti in studio e con un’analisi delle difficoltà quotidiane, soprattutto burocratiche, con cui si deve scontrare chi vuole fare impresa.

Per rivedere la puntata andate sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

'2 ciapetti con Federico' è presente anche su Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it