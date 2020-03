Effetti collaterali del caos Coronavirus: l'amministrazione regionale finisce in un tweet di Lady Gaga

In un mondo le quale, grazie al web, i sette gradi di separazione sono ormai un lontano ricordo, capita anche che alcuni amministratori locali diventino protagonisti sui social di un'artista di fama mondiale.

E così, loro malgrado, Giovanni Toti, Sonia Viale, Giacomo Giampedrone e il sindaco di Genova Marco Bucci sono finiti in un tweet di Lady Gaga. Come è stato possibile? Tutto è partito da una suoneria che, all'improvviso, si è fatta sentire durante una delle molte conferenze stampa sugli aggiornamenti per la diffusione del Coronavirus in Liguria. E così, in mezzo a discorsi a dir poco seri, si sono sentite le note di “Stupid love”.

L'occasione è stata buona per sdrammatizzare un poco e far sì che Lady Gaga dedicasse un tweet all'amministrazione regionale scrivendo: “Ecco perché faccio musica”.