Sanremo: i Consiglieri di opposizione chiedono un Consiglio monotematico per parlare di Rivieracqua

I Consiglieri comunali di opposizione a Sanremo (Sergio Tommasini e Giampiero Correnti per ‘Liguria Popolare’, Daniele Ventimiglia ed Andrea Artioli per la Lega, Roberto Rizzo del M5S, Simone Baggioli e Patrizia Badino di Forza Italia, Luca Lombardi e Federica Cozza di Fratelli d’Italia) hanno inviato al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale, la richiesta di convocazione di un Consiglio comunale monotematico su Rivieracqua.

“Senza polemica di carattere politico – sottolineano i Consiglieri di opposizione – chiediamo di comprendere le reali intenzioni dell'amministrazione in relazione alla gestione di Rivieracqua e in merito all'impatto che potrebbe avere su Amaie Spa, che sapientemente sta studiando come dismettere anche il ramo elettrico verso Amaie Energia al fine di neutralizzare eventuali retroazioni negative sui bilanci della stessa. Dinamiche che potrebbero mettere a repentaglio anche i dipendenti di Rivieracqua”.