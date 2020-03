Sanremo: emergenza Coronavirus, Biancheri “Grande preoccupazione per la tenuta economica del Paese, del territorio e della nostra città”

Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri interviene in serata con un post sulla pagina Facebook ufficiale al termine di un'altra giornata difficile per via delle ormai note conseguenze dell'emergenza Coronavirus.

Il post del sindaco Biancheri: “Ho finito poco fa l'ultima riunione di una giornata davvero difficile. Come sapete nel pomeriggio il Presidente del Consiglio ha ufficializzato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in tutto il Paese fino al 15 marzo. Ma ci sono altri provvedimenti in arrivo: con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su indicazione del Comitato scientifico nazionale, si sta definendo un nuovo pacchetto di norme comportamentali e di misure molto restrittive volte a contrastare ulteriormente la propagazione del contagio da Covid-19. Oggi ne ho parlato a lungo con i dirigenti comunali al fine di farci trovare pronti a recepire le misure prospettate.Ve ne parlerò dettagliatamente domani, non appena avremo analizzato con attenzione tutti i punti contenuti nel decreto. Ma in queste ore così difficili, non vi nascondo la mia grande preoccupazione per la tenuta economica del Paese, del territorio e della nostra Sanremo, città turistica che ha sempre lavorato molto anche sul turismo invernale e che ora più di altre sta patendo una crisi che non ha precedenti da decenni a questa parte. Oggi ho incontrato le associazioni di categoria. La filiera del turismo e il comparto commerciale sono in grande difficoltà. Noi siamo già intervenuti con iniziative a sostegno del settore e siamo pronti a mettere in campo una promozione internazionale e un calendario eventi e manifestazioni di altissimo livello da qui a dicembre per sostenere la ripresa, non appena sarà passato questo momento così difficile. Ma servono provvedimenti urgenti da parte del Governo in materia di sussidi, ammortizzatori sociali e sgravi economici al comparto prima che la situazione precipiti”.