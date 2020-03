Regionali: domani gli attivisti liguri del M5S chiamati a decidere sull'alleanza col Partito Democratico

"Sei d'accordo, alle condizioni esposte, ad aprire una trattativa con il Partito Democratico e con altre forze civiche e politiche, per le prossime elezioni regionali in Liguria?".



È questo il quesito a cui domani saranno chiamati a rispondere gli attivisti liguri del Movimento 5 Stelle. Il nodo sulla possibile alleanza con il Partito Democratico alle prossime regionali sarà sciolto quindi tra le 12 di domani e le 12 di venerdì 6 marzo, quando, si legge sul blog delle stelle: “gli iscritti a Rousseau certificati e abilitati al voto e residenti nella regione Liguria, saranno chiamati ad esprimersi sulla proposta fatta dal Capo Politico”.



Da settimane è in atto una battaglia all’interno dei 5 stelle tra chi sostiene l’alleanza con il Pd, che porterebbe quasi certamente alla candidatura alla presidenza del giornalista de Il Fatto Quotidiano Ferruccio Sansa, e chi invece sposa la linea della capogruppo in Regione Alice Salvatore, che ha già dichiarato la propria volontà di ricandidarsi alla guida della Regione.



“Si precisa che potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto”, si legge ancora.



Secondo alcuni attivisti penta stellati circolerebbe un sondaggio interno che vedrebbe la coalizione di centrosinistra, con il 5 Stelle in vantaggio sul centrodestra. Un’ipotesi al momento non confermata dalle ultime rilevazioni statistiche che vedono in vantaggio l’attuale governatore Giovanni Toti.