Sanremo: martedì al Casinò la consegna i riconoscimenti per l'attività di conservazione del paesaggio e delle tradizioni

Il riconoscimento promosso dall’associazione ‘Ristoranti della Tavolozza’ viene attribuito a chi nel territorio di riferimento si è particolarmente distinto per la qualità dell’accoglienza e la promozione e difesa delle tradizioni locali.

Il premio, inserito nel progetto ‘Custodia del territorio’ e promosso nel 2015 in occasione dell’Expo, punta a riconoscere l’importanza del ruolo degli operatori del settore enogastronomico nell’opera di valorizzazione del territorio individuandoli come i protagonisti attivi di un’azione di conservazione del paesaggio e delle sue tradizioni. La custodia rappresenta un impegno diretto a vivere il territorio in modo più consapevole e responsabile, operando una inversione di rotta rispetto alla continua erosione del territorio, non solo dei boschi e dei prati, ma anche del suolo dedicato all’agricoltura ed alla produzione di alimenti.

Il progetto, che prevede il coinvolgimento di tutti coloro che si occupano di accoglienza turistica: enti e istituzioni pubbliche, operatori privati, produttori e consorzi, guide turistiche e la comunità locale, ha un duplice obiettivo:

• estendere l'esperienza dei ristoranti, intesi come veri e propri uffici turistici, luoghi dove trovare informazioni turistiche e prodotti locali;

• sostenere tutto il sistema dell’accoglienza del territorio garantendo ai turisti uno standard di alta qualità ed adeguato, valorizzando e promuovendo i prodotti enogastronomici di eccellenza unitamente alle risorse storico-architettoniche, culturali e museali del territorio.

Il riconoscimento ‘Per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione agricola’ per l’anno 2020 sarà attribuito a:

- Famiglia Mela Frantoio Sant’Agata di Oneglia;

- Comunità Zucca di Rocchetta di Cengio;

- Panificio Fratelli Lia di Camporosso;

- Marco Damele, Azienda eredi Damele di Camporosso

- Paola Giliberti Sindaco di Vessalico

La cerimonia di premiazione si terrà nell’ambito della manifestazione ‘A tavola fra Cultura e Storia’, organizzato dall’associazione ‘Ristoranti della Tavolozza’, in collaborazione con il Casinò di Sanremo nell’ambito dei ‘Martedì letterari’. Parteciperanno: Barbara Ronchi della Rocca che svolgerà una relazione omaggio a Pellegrino Artusi nel bicentenario dalla nascita (1820-2020), conosciuto in tutto il mondo come ‘padre della cucina italiana’ e Giorgio Barchiesi in arte Giorgione, che presenterà il libro ‘Orto e Cucina’.