Emergenza Coronavirus: l'Orchestra Sinfonica di Sanremo annulla il concerto in programma domani

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, a seguito delle ultime disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui si adottano ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 che vedono la sospensione delle manifestazioni e degli eventi che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza, comunica che il concerto di domani è annullato.

Sulla base della situazione nazionale ed in base alle disposizioni ministeriali sarà premura della Fondazione Orchestra Sinfonica di aggiornare puntualmente su ogni evoluzione con ulteriori comunicati sui media locali oltre che sul sito e sulla pagina Facebook della Sinfonica stessa.