Sanremo: il Corso Fiorito 2020 è ufficialmente annullato, sfuma l’ipotesi del recupero. Il Comune investirà i fondi in promozione di altri eventi

Prima si trattava solo di un rinvio, in attesa di qualche novità. Ora, invece, è ufficiale: il Corso Fiorito 2020 è annullato e non c’è alcuna possibilità di un eventuale recupero. È questo quanto emerge dalla riunione del Tavolo del Turismo che si è tenuta questa mattina a Palazzo Bellevue alla presenza del sindaco Alberto Biancheri, dell’assessore al Turismo Alessandro Sindoni e delle associazioni di categoria della zona.

La scorsa settimana in conferenza stampa il sindaco Biancheri aveva parlato di una sorta di ‘sospensione’ del Corso Fiorito in attesa di ulteriori sviluppi. Già erano pochi i margini di recupero, ma non si poteva parlare di un annullamento. Adesso è una certezza.

Adesso scatta quindi il piano comunale per il recupero delle somme già stanziate per la manifestazione, si parla di circa 450 mila euro. Gli investimenti maggiori saranno dedicati alla promozione degli altri eventi in un periodo a dir poco drammatico per il comparto turistico della zona e non solo.

Da adesso le riunioni del Tavolo del Turismo si svolgeranno una volta alla settimana in modo da avere una pianificazione maggiormente serrata in vista della primavera e dell’estate quando, si spera, l’emergenza sarà lasciata alle spalle. Già dalla prossima settimane arriveranno le prime proposte.