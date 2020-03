I casino tradizionali in Italia e i casino online AAMS

Parlare di casinò in Italia, vuol dire riferirsi a realtà intrinsecamente legate alla tradizione e alla geografia dei luoghi che le ospitano. Posti come Sanremo, Venezia, Saint Vincent (e fino a poco tempo fa Campione d’Italia), sono indissolubilmente legati ai casinò che ospitano. Ogni sala da gioco narra una storia lunga almeno un secolo, e in qualche caso molto di più. Una racconto che si è intrecciato con vicende alterne alla storia e al costume del nostro Paese.

Fino a qualche anno fa, recarsi in un casinò tradizionale era l’unica opportunità per il giocatore di provare una slot machine o tentare la fortuna alla roulette. Oggi, con il gioco d’azzardo a distanza legale, e con le slot nel bar sotto casa, non è più così. Ma il fascino dei veri casinò resta l’arma più potente di questi luoghi, che cercano di resistere al passare del tempo e ai cambiamenti nel settore del gioco.

I casinò tradizionali in Italia sono ormai soltanto tre, nel luglio 2018 è stato chiuso per fallimento il Casinò di Campione D’Italia. Sito nell’exclave italiana in Svizzera, la struttura ormai senza vita sta portando con sé il declino di un intera area. E le discussioni sulla riapertura sono ancora attuali. Gli altri casinò, collocati tutti nel nord d’Italia resistono. Nel 2019 il bilancio dei 3 casinò ancora aperti è stato di 197,8 milioni di euro, con il 63,1% degli incassi provenienti dalle slot machine.

Facciamo un breve excursus sui 3 casinò tradizionali italiani e sul loro stato di salute.

Il Casinò di Sanremo un 2020 partito alla grande

Il Casinò di Sanremo, ospitato in un edificio in stile liberty, simbolo della cittadina ligure, è stato fondato nel 1905. Sin dalla fondazione la struttura ha vissuto vicende alterne, tra cui la chiusura nel 1945 a causa della guerra. Il suo salone delle feste ha ospitato il Festival della canzone Italiana, dalla prima edizione quella del 1951 fino al 1976. Il casinò ha vissuto fasi altalenanti anche relativamente agli incassi, subendo la concorrenza delle nuove modalità di gioco. Soprattutto a partire dal 2009, con il decreto Abruzzo che ha reso legali le macchine da gioco su tutto il territorio. Da quel momento in poi i casinò hanno perso la loro prerogativa di luoghi dell’azzardo.

Ma di certo il fascino di un vero casinò vince sempre il confronto con quello di una sala slot. E i dati degli ultimi anni sono confortanti. Nel 2019 il casinò di Sanremo ha incassato 44,4 milioni di euro. Il 2020 è cominciato con un trend positivo degli incassi, che segue quello della fine dell’anno scorso. L’incremento degli incassi infatti di Gennaio 2020 è stato dell’1,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Tra i giochi più amati le slot machine, che hanno visto un aumento del 3,9%, ma la performance migliore è quella della roulette. La versione francese del gioco ha fatto registrare un incremento delle giocate del 7,4%. Molto probabilmente questo gioco patisce meglio la concorrenza con le versioni software presenti nei casinò online.

Il casinò di Venezia e quello di Saint Vincent: successi e difficoltà

Quando si parla di tradizione, non si può non fare riferimento al casinò più antico al mondo: il Casinò di Venezia. La casa da gioco risale al 1638 quando fu inaugurato il Ridotto di San Moisè. Agli anni Trenta del secolo scorso risale il Casinò al Lido di Venezia, e ai Cinquanta la sede del centro storico affacciata sul Canal Grande. Questo casinò ha saputo tenere il passo con i tempi, inaugurando anche una modernissima sede per ospitare slot machine, che si estende per 5000 km. Anche il casinò di Venezia dopo periodi altalenanti sembra cavalcare il trend positivo che sta coinvolgendo i casinò Italiani. Nel 2019 il Casinò di Venezia ha incassato 92,8 milioni di euro. Il mese di gennaio 2020 ha visto un aumento degli incassi del 19,8%, rispetto al primo mese del 2019.

Per quanto riguarda il Casinò de la Vallée sito a Saint Vincent in Valle d’Aosta, la struttura ha patito molto il cambiamento della modalità di gioco degli ultimi anni. E solo due anni fa è stato varato un piano di ristrutturazione della struttura con 264 esuberi, su un totale di 648 dipendenti. Un piano per evitare che questo casinò fondato nel 1921, potesse avere la stessa sorte di quello di Campione. Nel 2019 questo casinò ha incassato 92,8 milioni di euro.

I casinò online AAMS: le armi dei casinò virtuali

Stare al passo dei tempi e offrire ai giocatori ciò che desiderano, oppure dare loro ciò che non possono avere con altre modalità di gioco? Le sfide dei casinò sono tante, e le strutture tradizionali non possono non essere al passo con i tempi. La concorrenza delle sale slot prima e dei casinò online poi è spietata, anche considerando i vantaggi che i casinò virtuali offrono ai giocatori. Per questo i casinò tradizionali si sono dotati anche di un sito web. Si tratta dei casinò online AAMS legali in Italia come quelli che troviamo su https://casinoaams.net , che permettono agli utenti di giocare a distanza.

Da quando sono diventati legali in Italia, i casinò virtuali hanno visto crescere esponenzialmente il proprio pubblico. In particolare riferendoci all’anno appena trascorso i dati sono davvero positivi. Il 2019 infatti ha visto una spesa nei casinò online pari a 831,4 milioni di euro. Questa è stata calcolata al netto delle vincite (pari a 22,4 miliardi di euro). Per capire l’importanza di questi dati, si tratta di un incremento del 17,1% rispetto all’anno precedente.

I casinò online legali in Italia, hanno molti vantaggi rispetto alle strutture tradizionali. La più evidente è il fatto che siano accessibili sempre e ovunque, e richiedono spostamenti. I moderni casinò online sono sul computer di casa, sullo smartphone, sul tablet. Inoltre, altro grande vantaggio, offrono promozioni e bonus ai giocatori, impensabili nei tradizionali casinò. I nuovi e vecchi iscritti infatti possono avere la possibilità di ottenere regali e anche di giocare gratis. I welcome bonus, e la chance di far provare i giochi senza spendere denaro vero, uniti alla comodità, sono caratteristiche con cui è difficile competere.