Ventimiglia: 18enne tunisino già con molti precedenti arrestato dopo una rapina al centro commerciale di Roverino

Un 18enne tunisino, B.H.Z., irregolare nel nostro paese e già con diversi precedenti per reati di vario genere, è stato arrestato dalla Polizia di Ventimiglia, per rapina.

Il giovane, nel pomeriggio di ieri, era riuscito a rapinare di 200 euro un negozio del centro commerciale di Roverino, il cui titolare ha chiamato immediatamente la Polizia. Il 18enne è stato subito rintracciato, anche grazie all’identikit ricevuto dai presenti alla rapina.

E’ stato inseguito e bloccato all’altezza di largo Torino. Accompagnato negli uffici del Commissariato è stato trovato in possesso di circa 200 euro in banconote, corrispondente alla cifra di cui la titolare del negozio aveva denunciato il furto. La vittima ha poi raccontato come è avvenuta la rapina: il 18enne l’aveva spinta contro il bancone, per poi mettere mano nella cassa.

Stamattina in Tribunale di Imperia il Giudice ha convalidato l’arresto ed ha applicato la custodia cautelare in carcere.