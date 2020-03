Taggia: altri due gatti morti per bocconi avvelenati, è successo ieri in regione Regianco

Altri due gatti avvelenati, ieri pomeriggio, nella zona di Taggia, questa volta tra il capoluogo della Valle e Badalucco, in regione Regianco.

La segnalazione arriva da una nostra lettrice che, già nei giorni scorsi aveva scritto per un gatto morto per aver mangiato dei bocconi avvelenati, forse abbandonati per la presenza di topi nella zona vicina alla Darsena.

Ieri un gatto è stato trovato già senza vita ed un altro è stato portato dal veterinario per l’eutanasia, viste le sofferenze a cui era sottoposto. Con questi altri due casi, quindi, si ripropone il problema dei bocconi avvelenati nella zona di Taggia.