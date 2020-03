Intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina in via Goethe a Sanremo, per un cagnolino che, caduto da un terrazzo si è infilzato sugli spuntoni di una ringhiera.

I pompieri, chiamati dalla proprietaria dell’animale, hanno provveduto a recuperare il cane di piccola taglia e consentire il suo trasporto dal veterinario.

Sembra che cagnolino abbia subito ferite non gravi anche se dovrà essere ovviamente tenuto sotto osservazione.