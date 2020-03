Sanremo: furto da Yves Saint Laurent a The Mall, in azione una banda francese

Furto nel primo pomeriggio di oggi al negozio di Yves Saint Laurent all'outlet The Mall, in valle Armea. A entrare in azione una giovane coppia di francesi (lui 25 anni, lei 22). I ladri sarebbero stati prima inseguiti all'interno dell'outlet e poi in strada dove, sempre secondo le prime informazioni, sarebbero stati fermati dai Carabinieri in via Padre Semeria, poco prima che imboccassero l'autostrada.

L'auto è stata segnalata dal personale di The Mall dove i due hanno portato via due paia di scarpe e un maglietta per un valore complessivo di mille euro. Per farle uscire dal negozio hanno rimosso la placca antitaccheggio. I due sono stati denunciati in stato di libertà, mentre la merce sottratta è stata restituita al negozio.