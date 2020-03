Emergenza coronavirus: per i bambini della valle Argentina scuolabus igienizzati tutti i giorni

Scuolabus igienizzati per i bambini che lunedì prossimo rientreranno in classe in Valle Argentina. Una scelta adottata a scopo esclusivamente precauzionale e legata all’emergenza Coronavirus.



Il provvedimento (insieme ad altre misure) è stato adottato nelle scorse ore dall’Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea che ha in gestione il servizio di trasporto dei bambini dai comuni nelle scuole. I due mezzi dedicati al trasporto scolastico verranno sanificati quotidianamente con prodotti igienizzanti.

L’ente che riunisce i comuni di Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Ceriana e Bajardo, ha già provveduto all’acquisto dei prodotti necessari per l’operazione di pulizia, oltre a fornire anche del gel igienizzante per gli autisti. Un’attenzione in più per i bambini della valle Argentina che lunedì prossimo torneranno sui banchi delle scuole di Triora e Badalucco.



Un ritorno a scuola che inizierà in strutture completamente igienizzate grazie all'intervento dei Comuni che hanno proceduto alla sanificazione dei locali. Inoltre a Triora, come ulteriore precauzione, il Comune ha fornito 25 confezioni di gel igienizzante ad uso esclusivo della scuola.