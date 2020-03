Emergenza Coronavirus: il bollettino medico sulle condizioni di salute dei ricoverati per il Covid-19

Bollettino medico giornaliero sulle condizioni di salute degli ospedalizzati contagiate da Coronavirus. Dei 4 pazienti ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino: 3 sono in buone condizioni generali di salute e 1 in discrete condizioni generali di salute. I 3 pazienti invece ricoverati presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale Policlinico San Martino in assistenza ventilatoria intensiva risultano, rispetto a ieri, stabili nella loro gravità.

I due pazienti ricoverati all’Ospedale di Sanremo sono in buone condizioni generali di salute, di cui uno in dimissione oggi. I due pazienti ricoverati all’Ospedale di Albenga sono in buone condizioni generali di salute. I due ricoverati all’Ospedale di Savona sono in buone condizioni generali di salute. Infine, il paziente ricoverato all’Ospedale di La Spezia è in ottime condizioni generali di salute.