Coronavirus: in Liguria fari puntati sempre sul savonese, residente ad Andora l'uomo deceduto al San Paolo

24 tamponi positivi (2 in più rispetto a ieri) di cui 14 ospedalizzati. Sono questi i numeri dell'emergenza Coronavirus resi pubblici nel corso della conferenza stampa di questa sera in Regione Liguria.

Tra i casi positivi è considerato anche quello della persona deceduta all'interno dell'ospedale San Paolo di Savona. Un paziente che era già ricoverato nella struttura savonese (non proveniva dagli hotel di Alassio, ma era residente ad Andora ed era transitato all'ospedale di Albenga), spentosi all'interno del reparto di terapia intensiva. Il direttore di Alisa, Walter Locatelli, ha spiegato che al San Paolo di Savona (ma non solo) le misure a tutela degli operatori e dei pazienti sono state immediatamente messe in campo.

Sono così saliti a 3 i decessi con tampone positivo al Covid-19 nella nostra regione. 399 le persone in sorveglianza attiva in tutta la Liguria. Nel corso della conferenza stampa, l'assessore alla Sanità Sonia Viale ha fatto sapere che il sistema sanitario ligure dispone di dispositivi sufficienti per il proprio personale sanitario ma anche per quello delle pubbliche assistenze (volontari compresi).

A seguire le parole dell'assessore alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, che ha confermato la conclusione delle operazioni di trasferimento degli ospiti dell'hotel Corallo di Finale Ligure, comprese le sei persone provenienti dal Piemonte. Nell'albergo sono tutt'ora presenti i titolari e parte del personale, lo stesso per quanto riguarda gli alberghi di Alassio.

Tiene banco, inoltre, anche il caso della nave in isolamento nel porto di Genova: l'imbarcazione non è considerata idonea per la quarantena pertanto Regione Liguria e l'amministratore delegato di Grandi Navi Veloci stanno lavorando ad una soluzione alternativa, una struttura ancora da individuare.