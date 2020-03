CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 4 marzo

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Imperia



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso

Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- GLI ANNI PIU’ BELLI – ore 20.45 – di Gabriele Muccino - con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Francesco Centorame - Commedia - "Storia di quattro amici raccontata nell'arco di 40 anni, a partire dal 1980, che accompagnerà i protagonisti dall'adolescenza all'età adulta. Le loro speranze, delusioni, successi e fallimenti formano l’intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli italiani. Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- LA MIA BANDA SUONA IL POP – ore 16.30 – di Fausto Brizzi - con Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro - Commedia - "Una band degli anni '80 finita nel dimenticatoio da decenni è spinta alla réunion da un magnate di San Pietroburgo. Una volta arrivati in Russia, i Popcorn scoprono che la tanto famigerata reunion non è altro che un cavallo di Troia che il russo Ivanov e il suo braccio destro, Olga, hanno organizzato per deviare l'attenzione dalla rapina che hanno organizzato…”

Voto della critica: **

- CATTIVE ACQUE – ore 20.45 – di Todd Haynes - con Mark Ruffalo, Anne Hathaway, William Jackson Harper, Bill Pullman, Tim Robbins - Drammatico - "La vera storia di Robert Bilott, l'avvocato ambientalista protagonista di una estenuante battaglia legale durata ben 19 anni contro il colosso chimico DuPont e di come, da uomo tenace e combattivo, ha rappresentato 70mila cittadini dell'Ohio e della Virginia, la cui acqua potabile era stata contaminata dallo sversamento incontrollato di PFOA (acido perfluorooctanico). Grazie ad uno studio tossicologico sulle vittime, Bilott riuscirà a dimostrare i rischi per la salute associati alla contaminazione delle acque e otterrà per loro un importante risarcimento…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- BAD BOYS FOR LIFE – ore 21.00 – di Adil El Arbi, Bilall Fallah - con Martin Lawrence, Will Smith, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton - Azione/Commedia/Thriller - "Marcus Burnett è diventato ispettore di Polizia mentre Mike Lowery è nel mezzo di in una crisi di mezza età. I due si uniscono nuovamente quando un mercenario albanese, a cui hanno ucciso il fratello, promette loro una importante ricompensa…”

Voto della critica: **



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- JUDY – ore 21.00 – di Rupert Goold - con Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon – Biografico/Drammatico/Musical - "L'ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy Garland, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar® e Golden Globe, e poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra. In quegli anni ci ha regalato alcune delle performance più iconiche della sua carriera…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







