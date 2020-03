Ventimiglia: genitore preoccupato per il futuro dell'istruzione "Non attivati i canali multimediali"

Un genitore di un alunno che frequenta il Liceo Aprosio di Ventimiglia ci ha scritto per esprimere le sue preoccupazioni sul futuro dell’istruzione scolastica:

“Purtroppo in questi 10 giorni di chiusura scolastica la scuola non si è attivata per garantire le lezioni con canali multimediali. Considerata l’ulteriore proroga mi rivolgo ai Dirigenti scolastici e agli insegnati della zona, chiedendo gentilmente che venga attivata l’istruzione domiciliare con i canali a disposizione. In considerazione dell’evento straordinario che ci sta colpendo sarà necessario chiedere di bypassare gli ostacoli che ogni volta ci pone la burocrazia. E’ superfluo aggiungere altri commenti su quanto sia importante garantire la continuità del servizio scolastico. Mi auguro che vi sia una tempestiva risposta nell’interesse dei nostri ragazzi”.