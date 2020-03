2 CIAPETTI CON FEDERICO |

'2 ciapetti con Federico on the road' con Mauro Menozzi: "Decisione di Monaco priva di buonsenso"

Questo il commento di Mauro Menozzi, assessore allo sviluppo economico di Sanremo, alla decisione del Principato di Monaco di chiudere alle imprese di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

L'assessore allo sviluppo economico del Comune di Sanremo commenta la decisione assunta oggi dal Principato di Monaco di chiudere, a seguito dell'allarme coronavirus, alle imprese di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. "Allora chiudano anche alle imprese francesi che geograficamente vengono prima di quelle italiane". Questo il commento di Mauro Menozzi, assessore allo sviluppo economico di Sanremo, alla decisione del Principato di Monaco di chiudere alle imprese di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il timore è che nel prossimo futuro questa presa di posizione possa allargarsi anche a quelle italiane. Un danno che sarebbe di grande portata, visto il numero di imprese che quotidianamente varcano il confine per andare a lavorare oltre che in Francia anche nel Principato di Monaco.

Federico Marchi

