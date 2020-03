Il Comune di Ventimiglia ha portato a termine la sanificazione di tutte le scuole e nidi di sua competenza, eccezion fatta per la scuola francese dove l’intervento verrà fatto domani, visto che in quel caso le lezioni inizieranno giovedì.

La disinfezione degli ambienti è stata fatta in maniera capillare in tutti gli ambienti scolastici (aule, corridoi, refettorio, mensa, dormitori). Ora il Comune rimane in attesa delle comunicazioni della Regione, per capire se le scuole apriranno o meno.