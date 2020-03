Sanremo: controlli per accertare eventuali movimenti da zone a rischio coronavirus di persone senza fissa dimora

L’emergenza coronavirus ha avuto il suo spazio anche in occasione del consiglio comunale di Sanremo che si è svolto questo pomeriggio. L’attenzione sull’emergenza è stata portata da Andrea Artioli, della Lega Nord, che ha presentato a riguardo un’interrogazione urgente.

“Intanto mi sarei aspettato che l’Amministrazione comunicasse in merito a questo allarme senza dover presentare un’interrogazione – ha esordito Artioli – Con il mio documento chiedo di sapere quali provvedimento l’Amministrazione abbia inteso adottare, di concerto con le autorità nazionali e regionali, per identificare tutte le persone presenti sul territorio comunale, non regolarmente censite, per accertarne la provenienza e la situazione. Tutto questo per tutelare la loro e la pubblica salute ed incolumità con gli accertamenti sanitari necessari. Sul territorio di Sanremo sono infatti presenti persone, alcune senza fissa dimora, di ignota provenienza che, appartenendo a fasce deboli, non hanno disponibilità di strumenti adeguati alla salvaguardia della salute soprattutto in una situazione di emergenza come quella attuale”.

A rispondere è stata l’assessore Costanza Pireri che, dopo essersi confrontata con il Comando della Polizia Municipale e la Caritas, ha illustrato una serie di misure messe in atto. “Quotidianamente le pattuglie della polizia municipale verificano i luoghi sensibili abitualmente frequentati da persone senza fissa dimora – ha spiegato – Nelle ultime settimane non si è registrata la presenza di persone sconosciute o provenienti da zone a rischio. Le persone senza fissa dimora sono monitorate e la loro presenza è caratterizzata da una pressoché nulla mobilità”. Costanza Pireri ha poi ricordato un progetto che vede personale appositamente formato che avvicina ragazze sfruttate per strada e persone senza fissa dimora per portare loro aiuto. “Sono soddisfatto di come il Comune si stai muovendo per questa emergenza” ha risposto Artioli.