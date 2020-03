Emergenza Coronavirus: la decisione sulla riapertura delle scuole entro le 17, ma potrebbero rimanere chiuse nell'imperiese

La decisione finale si prenderà entro le 17, dopo la riunione con i Provveditori agli studi, ma non è da escludere che le scuole della nostra provincia possano rimanere chiuse fino a domenica prossima.

Lo si evince dalle parole del Presidente della Regione, Giovanni Toti, nel corso della riunione del Consiglio a Genova. “Alcune aree del savonese – ha detto - potrebbero essere ‘liberate’ dalla totale chiusura di questi ultimi giorni, come ad esempio il Levante".

Come la riapertura delle scuole nel resto della Liguria: secondo la task force del Presidente del Consiglio potevano riaprire già lunedì, tranne la provincia di Savona: "Ma, dopo una serie di consultazioni, abbiamo deciso di rinviare di qualche giorno la riapertura, per adottare una serie di misure cautelative”.

“A scuola si tornerà sicuramente prima che il virus venga completamente sconfitto – prosegue Toti - a meno di normative speciali per la fruizione del nostro sistema educativo, anche se il Governo ha la volontà di ritornare a tutti i cicli di istruzione. La cosa importante è che, sicuramente, meno spostamenti ci sono in questi giorni e meglio si possono muovere i nostri epidemiologi. Se, nei prossimi giorni, non ci saranno altri casi per noi sarebbe un fatto eccezionale”.

La decisione finale sarà presa oggi pomeriggio al termine della 'Cabina di regia' alla quale parteciperanno con il Presidente Toti, l'Assessore Viale, Alisa, Anci e la Protezione Civile.

Toti ha anche confermato che, pur rimanendo il ‘fermo’ del savonese, nel resto della Liguria sono permesse le manifestazioni e si sta riprendendo a vivere normalmente, seppur con molte difficoltà soprattutto sul piano economico. Il Presidente ha anche evidenziato l’importanza di interventi economici sulla nostra regione, per una crisi particolarmente grave, che si sta vivendo in tutta la Liguria.