Coronavirus: Di Muro (Lega) “Nel Ponente ligure bollettino di guerra su prenotazioni alberghiere e commercio”

“Le risorse previste dal governo per supportare l’economia nazionale travolta dagli effetti del Coronavirus sono poco più di un pannicello caldo, misure che rischiano di essere assolutamente inefficaci per supportare il tessuto imprenditoriale, turistico e commerciale”.

Interviene in questo modo l’Onorevole ventimigliese della Lega, Flavio Di Muro, trattando l’argomento virus in chiave economica. “Non voglio essere allarmista – prosegue - anzi spero che presto l'Italia possa tornare meta privilegiata di turisti e investitori esteri, non voglio dare un'immagine negativa del nostro Paese, sarebbe autolesionista, ma non posso non esprimere il mio pensiero a fronte delle misure previste dal Governo, sulle quali, come Deputato, sarò chiamato presto a votare. ll nostro segretario Salvini ha indicato in 20 miliardi le risorse necessarie al Paese per ripartire, circa dieci volte di più di quanto stanziato dal governo e su cui, in una situazione kafkiana, abbiamo anche bisogno dell’autorizzazione dell’Unione Europea per sforare il debito pubblico. Inoltre, le disposizioni del governo considerano solo le zone rosse, tenendo conto esclusivamente di parametri sanitari, ma la situazione, forse peggiore, è subita dalle altre zone, non direttamente colpite da focolai virali”.

“Nella zona di confine con la Francia, e in tutta la provincia di Imperia – sottolinea Di Muro trattando l’argomento in relazione alla nostra zona - i dati economici sono quelli di un vero bollettino di guerra con cancellazioni delle prenotazioni alberghiere fino all’80%, perdite drammatiche per la ristorazione e per il commercio, dovuto al quasi azzeramento dei flussi con la Francia, nonché pesanti ricadute sui lavoratori dipendenti. Sul Ponente ligure, come per tantissime altre zone del Paese, pesano le conseguenze mediatiche collegate all’emergenza Coronavirus. Pertanto, per non lasciare inascoltate le istanze di imprese, commercianti, ristoratori, operatori turistici, lavoratori, mi farò portavoce delle necessità economiche della nostra provincia, che forse più che delle zone rosse sta subendo il forte impatto dell’emergenza”.