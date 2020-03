Come anticipato questa mattina ora c'è la conferma dalla Regione: SCUOLE CHIUSE fino a lunedì

Resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado della Liguria e i corsi di istruzione e formazione professionale fino alla riapertura di lunedì prossimo.

Lo ha deciso il presidente di Regione Giovanni Toti, dopo la riunione che si è tenuta oggi nella sede di Regione Liguria tra l’assessore alla Scuola e Formazione Ilaria Cavo, la Direzione dell’Ufficio Scolastico regionale della Liguria e rappresentanti di ANCI e della formazione professionale. La decisione, paventata oggi dal Presidente della Regione Giovanni Toti durante la seduta di Consiglio, è stata poco fa confermata dallo stesso.

“A scuola si tornerà sicuramente prima che il virus venga completamente sconfitto – ha detto oggi Toti - a meno di normative speciali per la fruizione del nostro sistema educativo, anche se il Governo ha la volontà di ritornare a tutti i cicli di istruzione. La cosa importante è che, sicuramente, meno spostamenti ci sono in questi giorni e meglio si possono muovere i nostri epidemiologi. Se, nei prossimi giorni, non ci saranno altri casi per noi sarebbe un fatto eccezionale”.