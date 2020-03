Sanremo: passa l'ordine del giorno di FDI sui dipendenti di Casa Serena, Cozza "I lavoratori restino al Comune"

E' stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia a difesa dei lavoratori di “Casa Serena. Federica Cozza ha detto: "I lavoratori di Casa Serena restino al comune". Le fa eco Luca Lombardi: "Avevamo già posto il problema con una mia interpellanza sul tema nel dicembre scorso , oggi siamo soddisfatti del primo risultato".



Presentato dal capogruppo di FdI Luca Lombardi, assente per motivi personali, l’ordine del giorno è stato illustrato in aula dal vice capogruppo Federica Cozza: "Avremmo preferito che Casa Serena restasse in proprietà al comune per esercitare la sua funzione pubblica e di servizio sociale ma almeno si salvaguardi l’occupazione dei lavoratori che vi operano mantenendoli nella pianta organica del comune come sono sempre stati, stante anche la necessità che il nostro comune ha di impiegati nei vari settori".