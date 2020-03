Regione: Tommasini replica a Salvatore, "Evitiamo però di fare propaganda sull’evento del Coronavirus"

"Mi dispiace notare il solito atteggiamento piccato del Consigliere Salvatore, degno del proprio movimento".



Sergio Tommasini replica così ad Alice Salvatore (LINK) sulla questione delle decisioni adottate da Regione Liguria per il contenimento dell'emergenza Coronavirus.



"L’ignoranza non è un insulto è un dato di fatto. - attacca Tommasini - Attendiamo le elezioni regionali per capire se riuscirà a convincere i pochi seguaci rimasti a votarla per farle mantenere una poltrona. Evitiamo però di fare propaganda sull’evento del Coronavirus".