Ventimiglia: sabato prossimo alla Spes di Roverino una serata per ricordare la figura di Tina Modotti

In occasione della ‘Giornata Internazionale della Donna’, sabato prossimo il gruppo ‘Penelope – Donne del Ponente per le Pari Opportunità’, in collaborazione con la SPES Onlus, propone una serata cultural-gastronomica dedicata a Tina Modotti, fotografa e attivista politica, partecipe dei principali eventi storici e culturali della prima metà del ‘900.

La Modotti, donna straordinaria, animata da limpido coraggio e desiderio di cambiare il mondo, ha ispirato lo scrittore Luca De Antonis a raccontarne la vita, rendendola protagonista del suo romanzo ‘Sali d’Argento’. L’autore presenterà la sua opera attraverso una performance di racconti, letture, immagini e brani musicali, eseguiti alla tastiera.

Il suo lavoro costituisce l’ultima parte di una trilogia sull’emancipazione, intesa al femminile, ma anche nel suo significato di riscatto dalle sperequazioni di razza, di sesso e di dignità professionale. L’appuntamento è alla Spes di Roverino e prevede: alle 19 un ‘Apericena’ preparato dai ragazzi della Spes (costo 10 euro e prenotazioni al 328 7325032 e 328 2647905). Alle 21 la performance di Luca De Antonis

L’incontro sarà l’occasione per celebrare la ‘Giornata della Donna’ in modo originale, lieto e ricco di significato.