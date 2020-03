Sanremo: rinviato l'appuntamento della rassegna ‘Storia e Storie - di ieri e di oggi'

La rassegna ‘Storia e Storie - di ieri e di oggi. Memoria, Contemporaneità e Territori’, promossa dalla Camera del lavoro di Imperia, slitta di qualche giorno ma non si ferma.

“Infatti, con grande senso di responsabilità – spiega Fulvio Fellegara -, la Camera del Lavoro ha rinviato gli appuntamenti già previsti in concomitanza con la Delibera Regionale che vietava le manifestazioni ed ha deciso anche di rinviare l'appuntamento previsto per il prossimo 6 marzo nel quale, in avvicinamento alla Festa della Donna avremmo presentato il libro ‘Non è un paese per mamme’ insieme all'autrice Paola Setti ed alla giornalista Donatella Alfonso. La nostra Rassegna continua e la presentazione del libro è solo rimandata al prossimo venerdì 10 Aprile”.