Imperia: domenica prossima allo 'Spazio Vuoto' quinto appuntamento con la rassegna 'Si salvi chi può'

Domenica prossima alle 21.15, al teatro ‘Lo Spazio Vuoto’ di Imperia, andrà in scena il quinto appuntamento della rassegna ‘Si salvi chi può’. Serena Vergari porta in scena lo spettacolo 'Holy Boobs', regia di Paolo Gargiulo.

La trama: una donna comune con l'ossessione del bello, stanca di non essere più all'altezza dello stereotipo imposto dall'immaginario collettivo, prova in tutti i modi ad essere accettata e ad accettarsi fino al punto di stravolgere totalmente il suo aspetto, intervenendo chirurgicamente sul proprio corpo. Gags clownesche si susseguono generando empatia con il pubblico, che dopo tante risate si ritrova a provare pena per questa ragazza ingenua e insicura. La protagonista raggiungerà l'obiettivo annullando completamente sé stessa, lasciando il posto ad una creatura divinamente grottesca. L'umanità nel disperato tentativo di raggiungere il Divino cade rovinosamente dalla sua Torre di Babele. Non è più la natura a dettare le leggi, ma l'uomo che, sostituendosi ad essa, impone prepotentemente la sua visione standardizzata di bellezza. Nel monologo la scelta del clown sta nel suo continuo rapporto con il fallimento: ogni tentativo messo in atto dal pagliaccio gli si ritorce irrimediabilmente contro. Qui la protagonista, sconfitta dagli eventi, perde la dinamica bambinesca, abbandonandosi ad un lato più oscuro e profondo che è dentro ognuno di noi.