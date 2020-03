Emergenza coronavirus: oggi a Ventimiglia hanno riaperto l Museo preistorico dei Balzi Rossi e l’Area archeologica di Nervia

Da oggi, martedì 3 marzo, i musei statali della Liguria sono aperti al pubblico come previsto dal DPCM del 1° marzo 2020, salvo nuove indicazioni delle autorità. In provincia di Imperia, a Ventimiglia riapre il Museo preistorico dei Balzi Rossi e l’Area archeologica di Nervia.



In tutti i luoghi della cultura sono stati distribuiti cartelli con indicazioni che ricordano le attenzioni necessarie per l’emergenza sanitaria COVID-19 (Coronavirus) e sono state messe a disposizione del pubblico soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.