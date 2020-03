Ventimiglia: arrivano dalla Francia con 30 kg di hashish nascosti nell'auto, Carabinieri arrestano due campani

La sostanza era confezionata in 32 “panetti” avvolti da uno spesso involucro di polietilene e raccolti in blocchi del peso variabile dai 500 grammi fino ad 1 chilogrammo circa.

Il fermo è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, quando i due individui sono stati fermati al casello autostradale di Ventimiglia. Ai Carabinieri è parso subito equivoco che il conducente, in viaggio all’estero, non avesse con sé la patente di guida.

All’incalzare delle domande dei Carabinieri, i due hanno giustificato la loro presenza in loco in modo generico ed evasivo: nessuna indicazione specifica sui luoghi visitati, sulle persone incontrate, sulla ragione che li portasse oltralpe.

Un’ispezione più accurata ha poi permesso ai militari di rinvenire alcuni cacciaviti di diverse e grosse dimensioni, estranei alla dotazione del veicolo: i Carabinieri sono stati quindi portati a ritenere che i due avessero compiuto reati contro il patrimonio, atteso che tali utensili sono utilizzati per le effrazioni delle abitazioni e dei veicoli.



Un'ulteriore anomalia è stata la ricevuta di un gommista spagnolo rinvenuta nell’abitacolo. Grazie a questo dettaglio ed al fiuto investigativo degli uomini dell'Arma si è arrivati alla scoperta dell'ingente quantitativo di stupefacente, sequestrato. I due invece sono stati trasferiti al Carcere di Imperia dove sono a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Questo arresto rientra all'interno di una più articolata azione preventiva quanto repressiva, per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Un'operazione che ha interessato l'area di Ventimiglia, con i Carabinieri della caserma locale, con i colleghi imperiesi e con l'ausilio delle unità cinofile e del 15° Nucleo Elicotteri di Villanova d’Albenga. Molti uomini in campo coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri.



Al termine dei controlli del weekend oltre ai due arrestati, il dispositivo ha permesso ai militari di identificare 94 persone e controllare 29 veicoli. Sono stati effettuati posti di controllo in diversi punti della città, tra i quali anche l’area in corrispondenza della barriera autostradale di confine. Nello specifico, 11 dei veicoli controllati hanno richiamato l’attenzione dei militari per la tipologia e la targa dell’auto, piuttosto che per il numero degli occupanti o per il carico trasportato. Tra questi c'era anche il carico di droga nascosto nell'auto con a bordo i due campani poi arrestati.