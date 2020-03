Ventimiglia: 17enne sorpreso a rubare pezzi da alcuni scooter posteggiati, denunciato

A Ventimiglia, un 17enne è stato denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Genova per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La polizia ha scoperto il ragazzo tunisino in via Tacito mentre stava smontando alcune parti di uno scooter posteggiato.



Gli agenti hanno notato che nelle vicinanze c'era un altro mezzo con alcune parti mancanti. Tutti e due i ciclomotori, della stessa marca ed entrambi di cilindrata 50cc erano regolarmente parcheggiati e muniti di sistemi di sicurezza. Il giovane straniero, dopo essere stato fermato dai poliziotti, reagiva opponendo una forte resistenza e mantenendo un atteggiamento ostile ed aggressivo per tutta la durata dell’operazione, prima a bordo dell’autovettura di servizio e poi negli Uffici del Commissariato.



Dagli accertamenti è emerso che il 17enne era gravato da precedenti di polizia per fatti dello stesso tipo di quelli commessi a Ventimiglia. Inoltre, recentemente, il ragazzo si era allontanato da una comunità per minorenni sita nella provincia di Genova ove risiedeva.