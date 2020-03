Sanremo: incendio di giovedì scorso allo yacht nel cantiere, per le indagini non si potrà salire fino a lunedì

Non sono ancora potuti salire sul ‘Pamela IV’, lo yacht andato distrutto giovedì scorso mentre si trovava nel cantiere nautico di porto vecchio a Sanremo, i militari della Guardia Costiera matuziana, per svolgere le indagini che saranno propedeutiche a capire cosa sia realmente accaduto tra il pomeriggio e la sera, prima dello spaventoso incendio.

Le attività di bonifica stanno proseguendo in queste ore, ad opera dei Vigili del Fuoco, che stanno mettendo in sicurezza l’imbarcazione e le indagini si stanno svolgendo solo con alcune immagini delle telecamere sul porto, che sono state acquisite ma non rendono elementi importanti. La Capitaneria ha visionato una serie di files che fanno vedere quanto è accaduto ma da lontano e poco per capire con precisione quanto sia successo.

Al momento non è chiaro se sarà possibile salire sullo yacht entro la fine della settimana mentre sarà più probabile farlo all’inizio della prossima. E’ importante, ovviamente, per instradare le indagini poter vedere da vicino se si potrà risalire al luogo dove le fiamme sono partite le fiamme e, soprattutto, capire cosa sia successo tra le 18.30 circa e le 20, tra il primo ed il secondo incendio.

Indagini che potranno essere svolte solo dalla prossima settimana per uno yacht che vale circa 10 milioni di euro e che è stato costruito negli anni ’60. Purtroppo l’incendio lo ha distrutto per sempre.